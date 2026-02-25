L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Le Parlement jurassien a rejeté ce mercredi une motion qui demandait que l’écriture cursive ...
L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Le Parlement jurassien a rejeté ce mercredi une motion qui demandait que l’écriture cursive soit abandonnée dans la scolarité obligatoire au profit d’une dite « de base » ou « script simplifiée ».

La députée UDC Francine Stettler demandait que l’écriture cursive soit abandonnée au profit d’une écriture script simplifiée dans les écoles jurassiennes. (Photo d'illustration : libre de droits.) La députée UDC Francine Stettler demandait que l’écriture cursive soit abandonnée au profit d’une écriture script simplifiée dans les écoles jurassiennes. (Photo d'illustration : libre de droits.)

L’apprentissage de l’écriture à l’école continuera à s’effectuer en lié dans le Jura. Le Parlement a refusé ce mercredi par 48 voix contre 11 une motion de Francine Stettler (UDC). Le texte demandait que l’écriture cursive soit abandonnée au profit d’une écriture script simplifiée, comme cela est déjà le cas en Suisse alémanique. La députée de Delémont estime que le modèle en question, plus proche des caractères imprimés, est plus clair et facilite l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le Gouvernement jurassien appelait le Parlement à refuser la motion. Il a notamment indiqué que l’écriture inclusive était inscrite dans le Plan d’études romand et que le choix était fondé sur les résultats de la recherche scientifique qui en montrent les avantages. Les moyens d’enseignement romands sont, par ailleurs, construits sur l’utilisation de l’écriture cursive. Le Gouvernement a également souligné que le Jura se situerait en décalage par rapport aux autres cantons romands en cas d’abandon de l’écriture liée, ce qui compliquerait les parcours des élèves et engendrerait des coûts significatifs et récurrents. /fco


 

