Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Interrogé lors des questions orales, le ministre Stéphane Theurillat a expliqué mercredi au ...
Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Interrogé lors des questions orales, le ministre Stéphane Theurillat a expliqué mercredi au Parlement que l’exécutif cantonal était habilité à se positionner lorsqu’un objet fédéral concerne particulièrement la région.

Stéphane Theurillat a souligné les conséquences économiques qu’aurait l’adoption de l’initiative SSR sur le Jura. (Photos : Georges Henz.) Stéphane Theurillat a souligné les conséquences économiques qu’aurait l’adoption de l’initiative SSR sur le Jura. (Photos : Georges Henz.)

Le Gouvernement jurassien précise pourquoi il a pris position sur l’initiative SSR. L’exécutif cantonal a été interpellé mercredi matin lors des questions orales au Parlement par le député Alain Koller (UDC). L’élu de Bourrignon lui a demandé pour quelle raison il était sorti de sa réserve habituelle pour appeler au rejet du texte qui demande de faire baisser la redevance à 200 francs. Le ministre de l’Économie, Stéphane Theurillat, a expliqué que les conférences intercantonales se chargeaient habituellement d’exprimer la position des cantons. Il existe toutefois des exceptions en se basant sur la jurisprudence « lorsque les intérêts des cantons sont touchés » et pour autant que le Gouvernement soit unanime sur la question.

Dans le cas d’espèce, l’initiative SSR aurait d’importantes conséquences économiques dans le canton du Jura, selon Stéphane Theurillat. « Deux bureaux régionaux seraient vraisemblablement fermés si le texte devait passer et des entreprises partenaires pourraient subir les effets collatéraux de cette décision », a indiqué à la tribune le ministre de l’Économie.

Stéphane Theurillat : « Cette initiative aurait un impact fort sur l’économie du canton du Jura. »

Ecouter le son

La population suisse se prononcera sur l’initiative SSR le 8 mars lors des votations fédérales. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:03

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:00

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Articles les plus lus

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:19

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22