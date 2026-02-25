Un rapport sur la politique familiale mais pas de révision de la loi

Un rapport sur la politique familiale mais pas de révision de la loi

Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 33 voix contre 12 et 14 abstentions, la rédaction d’un rapport sur la politique familiale mais il a refusé par 38 voix contre 21 de revoir la loi cantonale.

La loi cantonale sur la politique familiale date actuellement de 1988, elle n’a été modifiée qu’une seule fois en 2020, avec l’ajout d’un article sur les violences conjugales. (Photo libre de droits.) La loi cantonale sur la politique familiale date actuellement de 1988, elle n’a été modifiée qu’une seule fois en 2020, avec l’ajout d’un article sur les violences conjugales. (Photo libre de droits.)

La politique familiale dans le canton du Jura fera l’objet d’un rapport mais pas d'une révision complète de la loi dans l'immédiat. Le Parlement jurassien s’est prononcé en ce sens ce mercredi. Il a ainsi accepté une partie seulement d’une motion déposée en septembre 2025 par Raphaël Ciocchi, alors député socialiste et pas encore ministre. Le législatif jurassien a suivi la position du Gouvernement. Il a adopté la réalisation d’un rapport par 33 voix contre 12 et 14 abstentions et a refusé la refonte de la loi par 38 voix contre 21. La motion estimait que la loi visant à protéger et à soutenir la famille date de 1988 et qu’elle méritait d’être actualisée pour tenir compte des évolutions de la société. Le Gouvernement rappelait, quant à lui, que le canton n’était pas resté inactif et que de nombreux changements avaient été mis en place dans des domaines comme l’accueil extrafamilial, la protection de l’enfant et de l’adulte ou encore la lutte contre les violences conjugales. Il estimait également qu’une révision complète de la loi exigerait un travail conséquent et des ressources dédiées. /fco


