Abandon du projet de géothermie profonde à Macolin

Les bâtiments du Centre national de sport de Macolin ne seront pas chauffés par géothermie, en raison d’une rentabilité jugée insuffisante et des risques élevés.

La Confédération a estimé que le projet présentait des risques trop importants. (Photo: OFSPO) La Confédération a estimé que le projet présentait des risques trop importants. (Photo: OFSPO)

Le projet de géothermie profonde envisagé pour chauffer les bâtiments du Centre national de sport de Macolin, au-dessus de Bienne, est abandonné. La Confédération a pris cette décision en raison d'une rentabilité insuffisante et des risques élevés. Mais la décarbonation complète du site reste une priorité.

Les investigations du sous-sol ont bien mis en évidence plusieurs zones susceptibles d’abriter des réservoirs d’eau chaude. Toutefois, la structure du sous-sol se révèle extrêmement complexe, entraînant pour les forages profonds des coûts nettement supérieurs aux prévisions, indique jeudi l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Il s'agit maintenant pour l'OFCL d'évaluer d'autres variantes pour approvisionner en chaleur le Centre national du sport de Macolin. La géothermie en fait encore partie. Des sources d’énergie plus proches de la surface pourraient être exploitées à des coûts nettement plus bas et utilisées en combinaison avec une pompe à chaleur.

Exploité par l’Office fédéral du sport (OFSPO), le Centre national du sport présente un besoin en chaleur de six gigawattheures par an. Le site a été raccordé à un réseau de chaleur à distance et il était prévu d’utiliser la géothermie profonde comme source de chaleur.

La Confédération maintient son objectif de décarboner complètement le site de l’OFSPO alimenté jusqu'ici au gaz naturel. Actuellement, une chaudière à pellets provisoire injecte une partie de la chaleur nécessaire dans le réseau à distance déjà réalisé. Le calendrier de remplacement du gaz naturel et des pellets n’est pas encore arrêté. Mais le basculement n'aura pas lieu avant 2031. /ATS


