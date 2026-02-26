Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Les WC publics de Courrendlin ont été saccagés vendredi dernier et resteront fermés jusqu'à nouvel avis, selon une information publiée par la commune sur les réseaux sociaux. Les dégâts s'élèveraient à plusieurs milliers de francs. 

Les toilettes publiques de Courrendlin sont hors service (photo : commune mixte Courrendlin) Les toilettes publiques de Courrendlin sont hors service (photo : commune mixte Courrendlin)

Les toilettes publiques de la commune de Courrendlin ont récemment été prises pour cible. Elles ont été vandalisées et ont subi d’importantes déprédations, selon une information publiée mercredi par les autorités du village vadais sur les réseaux sociaux. D’après le maire, Joël Burkhalter, les dégâts s'élèveraient à plusieurs milliers de francs. Une enquête est en cours. Les WC restent inaccessibles jusqu'à nouvel avis. Selon le maire, les infrastructures publiques de la commune sont régulièrement visées par des vandales. Mardi passé, un banc a, par exemple, également été endommagé. /nje 


