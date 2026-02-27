Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Arcjurassien.org ouvre le premier appel à projets 2026 du Fonds de soutien aux petits projets ...
Arcjurassien.org ouvre le premier appel à projets 2026 du Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) est lancé. Doté de 100'000 francs, il vise à renforcer les liens franco-suisses.

Les demandes de subvention sont à remettre avant le 15 avril. (Photo libre de droits). Les demandes de subvention sont à remettre avant le 15 avril. (Photo libre de droits).

Arcjurassien.org lance le premier appel à projets 2026 de son Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT), doté de 100'000 francs.

Ce fonds soutient des coopérations de proximité entre la Suisse et la France. Il veut développer une identité commune et encourager les échanges entre habitants de l’Arc jurassien franco-suisse, précise le communiqué.

Le FPPT a déjà appuyé plus de 90 initiatives favorisant le « vivre-ensemble ». En 2025, 19 projets ont reçu un soutien financier pouvant atteindre 10'000 francs par dossier. Les domaines sont variés : culture, musique, sport, éducation ou jeunesse.

Parmi les exemples récents figurent un théâtre d’improvisation sur le gaspillage alimentaire, une série de podcasts sur les initiatives durables ou encore des activités destinées à des adultes en situation de handicap intellectuel.

Les associations, collectivités et établissements scolaires peuvent soumettre leur demande jusqu’au 15 avril par courriel à l’adresse fppt@arcjurassien.org. Les formulaires sont disponibles sur le site arcjurassien.org. Un second appel à projets est prévu du 1er octobre au 15 novembre 2026. /comm-mlm


 

