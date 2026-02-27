« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Avec le jus d’un citron vert, du gingembre, une cuillère de curry et du curcuma, la comédienne Koso Morina nous propose une sauce savoureuse pour accompagner les poissons et poulets. Et n’oublions pas la crème pour l’onctuosité !

La comédienne Koso Morina est actuellement dans la région afin de présenter son spectacle Koso-War, un moment de scène parfois drôle mais aussi émouvant et même caustique lorsqu’elle parle de certaines traditions familiales…

Mais la famille partage tout autour de la table, des tables grandes et généreuses en Albanie. Koso Morina qui n’aime pas spécifiquement le poisson a trouvé la parade en réalisant une sauce particulièrement crémeuse et richement assaisonnée…

Koso Morina : « Une recette se transmet, même si elle a des secrets, car il faut partager la bonne cuisine. »

Le spectacle Koso-War est à découvrir samedi 28 février à 20h à l’aula de Chantemerle à Moutier. /jmp


 

