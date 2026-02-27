De nouveaux concerts à la chapelle du Vorbourg

La chapelle du Vorbourg va à nouveau vibrer ces prochains mois. Les Opus du Vorbourg sont de retour pour une 4e édition. Un comité met ainsi sur pied quatre concerts dans le bâtiment religieux, situé sur les hauteurs de Delémont. Après un premier événement mi-janvier avec le chœur du collège St-Michel de Fribourg, en faveur des enfants de Palestine, ce sont des rendez-vous musicaux plus intimistes qui sont programmés : l’Ensemble vocal de poche de Genève, le duo Rotonde de piano-violoncelle, le duo Vermeil composé de deux guitaristes, ainsi qu’une pianiste et un violoniste de la fondation Gautier Capuçon. La chapelle offre, selon les organisateurs et les artistes qui s’y produisent, une acoustique hors du commun, avec une jauge de 200 places.

Un petit format qui n’est pas un problème selon Bernard Miserez. Le chapelain estime que « la musique de chambre est une musique qui peut permettre la découverte de son intériorité ». L’abbé assure que les Opus du Vorbourg ne font pas concurrence aux autres festivals, bien établis dans le Jura.