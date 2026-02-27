Grande interview : Noémie Roten

La grande interview du mois de février de nos correspondants à Berne nous ramène à la votation fédérale du 30 novembre dernier, lorsque le peuple suisse a balayé le service citoyen avec 84% de non.
Une figure a incarné ce concept du service citoyen obligatoire pour tous les jeunes hommes et femmes suisses : la Valaisanne d’origine établie à Yverdon Noémie Roten, 36 ans. Trois mois après le rejet du texte dans les urnes, elle revient sur cette gifle populaire au micro de notre correspondant à Berne Serge Jubin.
Noémie Roten : « Un de nos buts principaux, c’était de faire discuter la population sur les thématiques de la sécurité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Chercheuse pour le laboratoire libéral d’idées Avenir Suisse, journaliste, cheffe de projet pour la Société suisse d’utilité publique, mais aussi chauffeure poids lourd à l’armée, Noémie Roten a donc tourné la page de l’initiative pour le service citoyen.
Elle veut croire que la votation du 30 novembre n’aura été qu’une occasion manquée. Et que le thème reviendra sur le devant de la scène. Mais pas forcément avec elle. /sju