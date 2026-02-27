Grande interview : Noémie Roten

La grande interview du mois de février de nos correspondants à Berne nous ramène à la votation fédérale du 30 novembre dernier, lorsque le peuple suisse a balayé le service citoyen avec 84% de non.

Une figure a incarné ce concept du service citoyen obligatoire pour tous les jeunes hommes et femmes suisses : la Valaisanne d’origine établie à Yverdon Noémie Roten, 36 ans. Trois mois après le rejet du texte dans les urnes, elle revient sur cette gifle populaire au micro de notre correspondant à Berne Serge Jubin.