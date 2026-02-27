Grande interview : Noémie Roten

Trois mois après le rejet de l’initiative sur le service citoyen, la Valaisanne d’origine Noémie ...
Grande interview : Noémie Roten

Trois mois après le rejet de l’initiative sur le service citoyen, la Valaisanne d’origine Noémie Roten revient sur le rejet massif du texte devant le peuple.

Noémie Roten a incarné la campagne en faveur du service citoyen en novembre dernier. (Photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro.) Noémie Roten a incarné la campagne en faveur du service citoyen en novembre dernier. (Photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro.)

La grande interview du mois de février de nos correspondants à Berne nous ramène à la votation fédérale du 30 novembre dernier, lorsque le peuple suisse a balayé le service citoyen avec 84% de non.

Une figure a incarné ce concept du service citoyen obligatoire pour tous les jeunes hommes et femmes suisses : la Valaisanne d’origine établie à Yverdon Noémie Roten, 36 ans. Trois mois après le rejet du texte dans les urnes, elle revient sur cette gifle populaire au micro de notre correspondant à Berne Serge Jubin.

Noémie Roten : « Un de nos buts principaux, c’était de faire discuter la population sur les thématiques de la sécurité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.

Ecouter le son

Chercheuse pour le laboratoire libéral d’idées Avenir Suisse, journaliste, cheffe de projet pour la Société suisse d’utilité publique, mais aussi chauffeure poids lourd à l’armée, Noémie Roten a donc tourné la page de l’initiative pour le service citoyen.

Elle veut croire que la votation du 30 novembre n’aura été qu’une occasion manquée. Et que le thème reviendra sur le devant de la scène. Mais pas forcément avec elle. /sju

« Ce n’est pas parce qu’une fois, l’objet a été refusé dans les urnes, que l’idée est morte. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:49

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

Articles les plus lus

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:50

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 14:53

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:54

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:50