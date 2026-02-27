Le Parlement se prononcera sur la réorganisation des départements

Un pas de plus pour concrétiser la nouvelle répartition des départements. Le Gouvernement jurassien a adressé au Parlement un message relatif à la modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration (DOGA). Cette démarche vise à valider juridiquement les changements arrêtés le 19 décembre dernier. Il acte aussi le transfert du Centre médico-psychologique du Département de l'économie et de la santé au Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police. Ces ajustements doivent permettre d’aligner la base légale sur la nouvelle organisation décidée par l’exécutif cantonal et d’assurer une cohérence administrative. Le Parlement jurassien devra encore se prononcer sur cette modification du DOGA, selon un communiqué transmis ce vendredi par le Gouvernement jurassien. /comm-mlm