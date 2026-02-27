Le Parlement se prononcera sur la réorganisation des départements

Le Gouvernement jurassien a transmis au Parlement une modification du décret d’organisation ...
Le Parlement se prononcera sur la réorganisation des départements

Le Gouvernement jurassien a transmis au Parlement une modification du décret d’organisation ce vendredi afin d’entériner la nouvelle répartition des départements.

Le projet prévoit de ratifier la nouvelle dénomination de trois départements. (Photo : Gaëlle Schwimmer) Le projet prévoit de ratifier la nouvelle dénomination de trois départements. (Photo : Gaëlle Schwimmer)

Un pas de plus pour concrétiser la nouvelle répartition des départements. Le Gouvernement jurassien a adressé au Parlement un message relatif à la modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration (DOGA). Cette démarche vise à valider juridiquement les changements arrêtés le 19 décembre dernier. Il acte aussi le transfert du Centre médico-psychologique du Département de l'économie et de la santé au Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police. Ces ajustements doivent permettre d’aligner la base légale sur la nouvelle organisation décidée par l’exécutif cantonal et d’assurer une cohérence administrative. Le Parlement jurassien devra encore se prononcer sur cette modification du DOGA, selon un communiqué transmis ce vendredi par le Gouvernement jurassien. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 15:50

De nouveaux concerts à la chapelle du Vorbourg

De nouveaux concerts à la chapelle du Vorbourg

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 15:10

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 13:05

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:45

Articles les plus lus

Grande interview : Noémie Roten

Grande interview : Noémie Roten

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:09

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:45

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 13:05

Le Parlement se prononcera sur la réorganisation des départements

Le Parlement se prononcera sur la réorganisation des départements

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 15:43

Grande interview : Noémie Roten

Grande interview : Noémie Roten

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:09

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Appel à projets pour des initiatives transfrontalières

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:45

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:57

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 13:05

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

Grande interview : Noémie Roten

Grande interview : Noémie Roten

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:09

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:57