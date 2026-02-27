« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

C’est une affaire qui captive les États-Unis depuis le début du mois. Nancy Guthrie, la mère d’une présentatrice-vedette de la chaine de télévision NBC, a été enlevée dans la nuit du 31 janvier au 1er février à son domicile de Tucson, en Arizona. Des gouttes de sang lui appartenant ont été retrouvées sur son perron. L’enquête peine à avancer alors que les autorités ont publié quelques jours après les faits des images de vidéosurveillance du suspect devant la porte du domicile de la victime de 84 ans. Les détails d’Alexandre Rossé :

