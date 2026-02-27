« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Nancy Guthrie, la mère d’une célèbre journaliste américaine, a disparu il y a plusieurs semaines ...
« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Nancy Guthrie, la mère d’une célèbre journaliste américaine, a disparu il y a plusieurs semaines. Les autorités pensent qu’elle a été enlevée à son domicile dans l’Arizona, mais l’enquête piétine.

Nancy Guthrie était venue à plusieurs reprises dans l'émission de sa fille à New York. (Photo : Nathan Congleton/NBCUniversal via AP). Nancy Guthrie était venue à plusieurs reprises dans l'émission de sa fille à New York. (Photo : Nathan Congleton/NBCUniversal via AP).

C’est une affaire qui captive les États-Unis depuis le début du mois. Nancy Guthrie, la mère d’une présentatrice-vedette de la chaine de télévision NBC, a été enlevée dans la nuit du 31 janvier au 1er février à son domicile de Tucson, en Arizona. Des gouttes de sang lui appartenant ont été retrouvées sur son perron. L’enquête peine à avancer alors que les autorités ont publié quelques jours après les faits des images de vidéosurveillance du suspect devant la porte du domicile de la victime de 84 ans. Les détails d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 06:48

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:54

Articles les plus lus

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 14:53

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 06:48

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:54

Votations fédérales du 8 mars : le mot d’ordre des partis jurassiens

Votations fédérales du 8 mars : le mot d’ordre des partis jurassiens

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 12:17

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 14:53

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 06:48

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:54

Abandon du projet de géothermie profonde à Macolin

Abandon du projet de géothermie profonde à Macolin

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 11:03

« En boîte » : Grégory Chapuis, nouveau directeur de la BCJ

« En boîte » : Grégory Chapuis, nouveau directeur de la BCJ

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 12:11

Votations fédérales du 8 mars : le mot d’ordre des partis jurassiens

Votations fédérales du 8 mars : le mot d’ordre des partis jurassiens

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 12:17

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 14:53