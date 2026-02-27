Loïc Dobler : « Un honneur, mais aussi une immense responsabilité »

« Ça arrive en cours de législature donc il n’y a pas vraiment de temps d’adaptation. Pierre-Alain Fridez m’a prévenu de sa décision en amont, ce qui me permet d’être au travail dès à présent », explique le syndicaliste qui n’érige pas forcément sa jeunesse comme un avantage. « Si vous demandez à quelqu’un de 18 ans, je ne suis pas sûr qu’il me considère comme jeune à 38 ans ! Tout cela est relatif, je n’en ai jamais fait un argument. Ce qui est important pour moi, c’est de s’engager pour représenter les Jurassiens à travers les valeurs socialistes. » Loïc Dobler reconnaît que ce nouveau chapitre politique aura un impact sur son « organisation personnelle et professionnelle puisque c’est un mandat conséquent ». Il participera dès à présent aux activités du groupe parlementaire socialiste pour assurer la transition. /nmy-jpi