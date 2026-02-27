Loïc Dobler : « Un honneur, mais aussi une immense responsabilité »

Il savait dès les élections fédérales 2023 qu’il siègerait probablement comme conseiller national en fin de législature. Le temps est venu pour le socialiste Loïc Dobler, 38 ans, de succéder au Parlement fédéral à Pierre-Alain Fridez qui a annoncé sa démission à 68 ans. Cet ancien conseiller communal de Glovelier qui vient d’achever 15 ans comme député jurassien prendra officiellement le relai sous la coupole à l’issue de la session de printemps fin mars. « C’est un honneur, mais aussi une immense responsabilité puisque les Jurassiens ne sont représentés que par deux conseillers nationaux à la chambre basse. Mais je ne dis pas aujourd’hui qu’il y a mandat plus important que l’autre, ils ont tous été importants, c’est surtout la possibilité de montrer son engagement politique », réagit Loïc Dobler, conscient qu’il devra rapidement se mettre dans le bain.
Loïc Dobler : « Pas vraiment de temps d’adaptation »
« Ça arrive en cours de législature donc il n’y a pas vraiment de temps d’adaptation. Pierre-Alain Fridez m’a prévenu de sa décision en amont, ce qui me permet d’être au travail dès à présent », explique le syndicaliste qui n’érige pas forcément sa jeunesse comme un avantage. « Si vous demandez à quelqu’un de 18 ans, je ne suis pas sûr qu’il me considère comme jeune à 38 ans ! Tout cela est relatif, je n’en ai jamais fait un argument. Ce qui est important pour moi, c’est de s’engager pour représenter les Jurassiens à travers les valeurs socialistes. » Loïc Dobler reconnaît que ce nouveau chapitre politique aura un impact sur son « organisation personnelle et professionnelle puisque c’est un mandat conséquent ». Il participera dès à présent aux activités du groupe parlementaire socialiste pour assurer la transition. /nmy-jpi