RaiffCycles déploie ses roues à Delémont

Le projet de vélos en libre-service entame une phase test jusqu’en mai, avec sept stations réparties dans la capitale jurassienne. Il sera ensuite étendu dans d’autres communes.
Ça roule à Delémont ! Le projet de vélos en libre-service, baptisé RaiffCycles, débute sa première phase test dans la capitale jurassienne et a été présenté ce vendredi. Il est né de réflexions il y a quelques années par la Municipalité de Delémont et les communes de Porrentruy, Saignelégier et Clos-du-Doubs. C’est l’association JuraCycles qui développe aujourd’hui le projet. L’objectif est de proposer un réseau de vélo accessible à tous comme solution de mobilité douce et durable. La phase test durera jusqu’à fin mai. Avec un panel d’utilisateurs, actuellement au nombre de vingt, qui vont faire un compte-rendu, elle a pour but de voir si tout fonctionne bien, explique le président du comité de l’association JuraCycles, Gérard Joliat. La mise en service officielle du réseau de vélo en libre-service à Delémont est prévue cet été.
Gérard Joliat : « Ce projet est destiné aux habitants et aux touristes, mais il est aussi ouvert aux entreprises. »
Le projet comporte pour l’heure sept stations, avec environ quatre vélos traditionnels chacune, réparties dans la ville de Delémont. Ces stations sont situées en Vieille Ville, à l’Hôpital du Jura, à la Blancherie, à la place de la Gare, à l’ancien site industriel de la SAFED, au Parc urbain et à Morépont. « Une étude a permis de sélectionner des endroits stratégiques », relève Gérard Joliat. Ce dernier explique que les cadenas des vélos sont géolocalisés. Avec encore le recours à des logins et une carte de crédit, « cela permet d’avoir quelque chose de très sécurisé », estime-t-il.
Gérard Joliat : « Ce sera une flotte de vélos bigarrés. »
« Ce projet tient à cœur aux autorités communales pour quatre raisons », s’exclame le conseiller communal en charge du Département de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP). Emmanuel Koller explique en effet que RaiffCycles correspond parfaitement aux objectifs du Plan climat communal de Delémont. Il évoque la mobilité douce, l’économie circulaire et les aspects sociaux et technologiques du projet. Ce seront des jeunes de la ville qui assureront le rééquilibrage des vélos dans les différentes stations. Quant à l’application utilisée pour l’utilisation des vélos, elle a été développée dans la région.
Emmanuel Koller : « Ces vélos ont été récupérés d’ateliers Caritas et remis au goût du jour. »
À terme, treize emplacements seront aménagés dans la capitale jurassienne pour environ une cinquantaine de vélos. Le réseau sera par la suite étendu à Porrentruy, Saignelégier et Clos-du-Doubs. Des vélos électriques pourraient aussi s’ajouter à la flotte.
En parallèle du déploiement de vélos en libre-service, l’association JuraCycles reprendra la gestion de la Vélostation qui était assurée par Caritas Jura. Un contrat de reprise sera signé prochainement. Des réflexions sont également en cours pour proposer un service à domicile, sur appel, de la récolte des déchets ménagers avec un vélo cargo pour notamment les personnes à mobilité réduite. /ech