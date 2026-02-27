RaiffCycles déploie ses roues à Delémont

Ça roule à Delémont ! Le projet de vélos en libre-service, baptisé RaiffCycles, débute sa première phase test dans la capitale jurassienne et a été présenté ce vendredi. Il est né de réflexions il y a quelques années par la Municipalité de Delémont et les communes de Porrentruy, Saignelégier et Clos-du-Doubs. C’est l’association JuraCycles qui développe aujourd’hui le projet. L’objectif est de proposer un réseau de vélo accessible à tous comme solution de mobilité douce et durable. La phase test durera jusqu’à fin mai. Avec un panel d’utilisateurs, actuellement au nombre de vingt, qui vont faire un compte-rendu, elle a pour but de voir si tout fonctionne bien, explique le président du comité de l’association JuraCycles, Gérard Joliat. La mise en service officielle du réseau de vélo en libre-service à Delémont est prévue cet été.