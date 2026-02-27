Un motard blessé aux Genevez

La police cantonale jurassienne communique sur un grave accident qui s’est produit jeudi en ...
La police cantonale jurassienne communique sur un grave accident qui s’est produit jeudi en fin de journée entre Le Prédame et Les Genevez.

Le motard a percuté la remorque. (Photo : Police cantonale jurassienne). Le motard a percuté la remorque. (Photo : Police cantonale jurassienne).

Un grave accident de la circulation jeudi en fin de journée dans les Franches-Montagnes. Un motard se trouve grièvement blessé. Vers 17h20, le conducteur d’un convoi agricole, qui circulait du Prédame en direction des Genevez, a bifurqué à gauche un peu avant la localité en enclenchant son indicateur de direction. Le motocycliste avait entamé un dépassement du tracteur, avant de se rendre compte de sa manœuvre. Le pilote n’a pas pu éviter la collision et a heurté le timon de la remorque, alors que sa machine a terminé sa course contre la roue du tracteur.

L’homme a été pris en charge par le service ambulancier qui a requis l’intervention de la REGA, selon le communiqué de presse de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp


