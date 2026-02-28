La BFM repart pour une nouvelle saison animée et musicale

En charge de l’animation de la Brasserie des Franches-Montagnes depuis l’an dernier, l’association Trudi et Doudi Productions tire un bilan positif de ses débuts et s’apprête à lancer sa 2e programmation ce samedi soir.La culture s’est refait une place à la BFM. L’association Trudi et Doudi Productions s’occupe d’animer la Brasserie des Franches-Montagnes depuis l’an dernier à Saignelégier. Elle a repris le flambeau après la dissolution de l’ancienne équipe de la Hopscène. L’année écoulée a été source d’enseignements et, même si le lancement de l’aventure a été quelque peu poussif, le bilan de la première saison de Trudi et Doudi Productions satisfait le membre de l’association Thomas Queloz. « Il fallait aussi que les gens se réhabituent à revenir voir des concerts à la BFM parce qu’il y avait eu une petite pause (…) c’est mieux allé sur l’automne que sur le printemps », relève celui qui est aussi musicien dans le groupe des Pommerats du Serge Band.