La BFM repart pour une nouvelle saison animée et musicale

En charge de l’animation de la Brasserie des Franches-Montagnes depuis l’an dernier, l’association Trudi et Doudi Productions tire un bilan positif de ses débuts et s’apprête à lancer sa 2e programmation ce samedi soir.La culture s’est refait une place à la BFM. L’association Trudi et Doudi Productions s’occupe d’animer la Brasserie des Franches-Montagnes depuis l’an dernier à Saignelégier. Elle a repris le flambeau après la dissolution de l’ancienne équipe de la Hopscène. L’année écoulée a été source d’enseignements et, même si le lancement de l’aventure a été quelque peu poussif, le bilan de la première saison de Trudi et Doudi Productions satisfait le membre de l’association Thomas Queloz. « Il fallait aussi que les gens se réhabituent à revenir voir des concerts à la BFM parce qu’il y avait eu une petite pause (…) c’est mieux allé sur l’automne que sur le printemps », relève celui qui est aussi musicien dans le groupe des Pommerats du Serge Band.
Thomas Queloz : « Le but est vraiment de rester dans quelque chose de varié. »
A l’aube de la nouvelle saison qui débute samedi soir avec le concert de l’artiste jurassien Fox Kijango, Thomas Queloz veut « rester dans quelque chose de varier ». L’association propose six événements entre fin février et début mai, uniquement des représentations musicales rock, pop folk ou encore métal. Le caractère de la brasserie de Saignelégier a dicté ce choix. « La BFM reste un endroit festif. Les gens sont là pour faire la fête, s’amuser, et pas forcément pour rester assis sur une chaise », explique-t-il. Thomas Queloz ajoute qu’en cours de saison, « d’autres choses vont peut-être venir se greffer comme de la magie ou de l’humour ». /nmy