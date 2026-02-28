La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

La Fédération de pêche du Jura s’est rassemblée samedi à Moutier, un emplacement symbolique pour l’arrivée de la cité prévôtoise dans le canton. Pour l’organisation, certains changements ont dû être opérés, mais son co-président Ami Lièvre voit cela plutôt comme un renfort. Il évoque notamment l’entrée de la Société de pêche de Moutier qui « a une pisciculture très efficace et qui sera utile pour le canton du Jura ». Ami Lièvre met également l’accent sur les 10 km de Birse supplémentaires dans lesquels les pêcheurs avec un permis jurassien pourront pêcher, ce qui comprend la commune de Roche restée bernoise. Les pêcheurs du canton de Berne pourront eux aussi profiter de ces 10 km de cours d’eau, à la seule différence qu’il leur faudra un permis bernois pour le faire. « C’est un avantage pour tout le monde », estime le co-président de la fédération.

De plus, l’annexion de Moutier pourrait également conduire à la mise en place du traitement des micropolluants à la station d’épuration de Roches. « Le canton de Berne a toujours refusé d’entrer en matière sur le traitement des micropolluants, mais maintenant que la majorité des eaux usées proviennent de Moutier, désormais ville jurassienne, la situation pourrait être débloquée », explique Ami Lièvre.