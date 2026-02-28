La créativité des apprentis de l’école du bois a été mise à l’honneur

Le concours de maquettes organisé par l’Association Jurassienne des Entreprises de Charpente – Ébénisterie - Menuiserie - (AJECEM), en collaboration avec les maîtres des branches techniques, s’est terminé vendredi. La compétition avait pour thème la bande dessinée afin de faire parler la créativité des élèves. Les premières années ont dû réaliser une cabane de village gaulois. De leur côté, les élèves de deuxième année ont travaillé sur la structure d’un champignon, représentant la maison des Schtroumpfs. En 3e année, les participants étaient libres, laissant place à un travail de création plus exigeant. Enfin, les élèves de 4e année ont conçu une façade de saloon.

Les quatre gagnants ont été Lila Wäcker, Léonie Graber, Léo Bartolomé et Esteban D’Amico. Tous les lauréats sont à retrouver ci-dessous. Célien Mélani, membre de Delémont’BD, a également remis un prix spécial aux quatre maquettes qui se démarquaient par leur créativité artistique.