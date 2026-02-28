Le ski alpinisme veut surfer sur le succès des JO

Le ski alpinisme veut se faire une place dans les sports d’hiver en Suisse et dans la région. Cette discipline a été mise sous les projecteurs aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec deux médailles suisses : la Neuchâteloise Marianne Fatton a décroché l’or du sprint individuel et l’argent du relais mixte avec le Zurichois Jon Kistler. L’épreuve du sprint a notamment été beaucoup appréciée par les spectateurs, bien que critiquée par certains adeptes. « On s’adapte au public cible. C’est une formule qui marche et qui attire. C’est à la mode et ça permet de montrer que le club alpin est aussi une association qui a un côté sportif », confie le président du Club Alpin Suisse de Delémont Dominique Beuchat.