Le ski alpinisme veut surfer sur le succès des JO

La discipline a fait son entrée aux derniers Jeux olympiques et semble avoir convaincu le public, notamment en Suisse avec deux médailles décrochées. Les clubs alpins de la région espèrent profiter de cet élan pour démocratiser le sport et se faire une place.

Les performances de Marianne Fatton aux Jeux olympiques peuvent avoir une influence sur le ski alpinisme dans la région.  (Photo : AP Photo/Gabriele Facciotti.) Les performances de Marianne Fatton aux Jeux olympiques peuvent avoir une influence sur le ski alpinisme dans la région.  (Photo : AP Photo/Gabriele Facciotti.)

Le ski alpinisme veut se faire une place dans les sports d’hiver en Suisse et dans la région. Cette discipline a été mise sous les projecteurs aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec deux médailles suisses  : la Neuchâteloise Marianne Fatton a décroché l’or du sprint individuel et l’argent du relais mixte avec le Zurichois Jon Kistler. L’épreuve du sprint a notamment été beaucoup appréciée par les spectateurs, bien que critiquée par certains adeptes. «  On s’adapte au public cible. C’est une formule qui marche et qui attire. C’est à la mode et ça permet de montrer que le club alpin est aussi une association qui a un côté sportif  », confie le président du Club Alpin Suisse de Delémont Dominique Beuchat.

Dominique Beuchat  : « La formule du sprint peut nous apporter beaucoup de choses.  »

Un succès olympique à confirmer

Les clubs alpins se voient comme un moyen de démocratisation et de promotion du sport. Ils proposent des sorties de ski de randonnée ou de ski alpinisme dans le but de faire découvrir la discipline. «  Ça permet de développer le sport et, comme on l’a vu à ces Jeux olympiques, de gagner quelques médailles  », sourit Dominique Beuchat. Mais malgré son récent succès, le ski alpinisme n’est pas encore garanti d’être au programme des prochains Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes françaises. La décision d’une présence devrait tomber au mois de juin. /cra


 

