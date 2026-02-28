Le ski alpinisme veut surfer sur le succès des JO

La discipline a fait son entrée aux derniers Jeux olympiques et semble avoir convaincu le public, notamment en Suisse avec deux médailles décrochées. Les clubs alpins de la région espèrent profiter de cet élan pour démocratiser le sport et se faire une place.
Dominique Beuchat : « La formule du sprint peut nous apporter beaucoup de choses. »
Un succès olympique à confirmer
Les clubs alpins se voient comme un moyen de démocratisation et de promotion du sport. Ils proposent des sorties de ski de randonnée ou de ski alpinisme dans le but de faire découvrir la discipline. « Ça permet de développer le sport et, comme on l’a vu à ces Jeux olympiques, de gagner quelques médailles », sourit Dominique Beuchat. Mais malgré son récent succès, le ski alpinisme n’est pas encore garanti d’être au programme des prochains Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes françaises. La décision d’une présence devrait tomber au mois de juin. /cra