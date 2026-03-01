La migration des batraciens commence en altitude

Dès que les températures nocturnes augmentent et que la météo devient pluvieuse, des millions d’amphibiens sortent de leur léthargie hivernale en forêt. Si en plaine, la migration a déjà démarré, elle commence à peine en altitude, comme à Bellelay. Des bénévoles se sont donné rendez-vous en fin de semaine dans le village pour installer des barrages à amphibiens temporaires. L’objectif : réduire la mortalité des batraciens et qu’ils arrivent à bon port pour pondre.

Pour cela, des barrières ont été installées et des seaux ont été enterrés. Le haut du récipient arrive au ras du sol. « Ils ont une route migratoire qui est plus ou moins en ligne droite. A chaque obstacle, ils vont essayer soit de l'escalader, soit de le contourner et comme ils ne peuvent pas escalader ces barrières. En contournant les barrages, ils vont tomber dans les seaux et donc comme ça ils sont tous concentrés à un endroit », explique Gauvain Saucy, responsable de la pose et des relevés des barrages amphibiens à Bellelay pour l’association La Libellule. La migration se passant principalement la nuit, un bénévole viendra chaque matin relever les seaux et leur fera traverser la route en toute sécurité.