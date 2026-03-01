Panne de courant dans la Vallée

Une coupure de courant a eu lieu dimanche soir autour des 18h00 dans plusieurs villages jurassiens ...
Panne de courant dans la Vallée

Une coupure de courant a eu lieu dimanche soir autour des 18h00 dans plusieurs villages jurassiens. Le problème n’a pas encore pu être identifié par BKW.

Plusieurs localités jurassiennes ont vécu une panne de courant dimanche soir. (Photo : libre de droits). Plusieurs localités jurassiennes ont vécu une panne de courant dimanche soir. (Photo : libre de droits).

Une panne de courant est survenue dimanche soir autour de 18h00 dans plusieurs villages dans le district de Delémont. D’après la police et BKW, Mettembert, Courfaivre, Pleigne et Movelier auraient été touchés. Une partie du réseau a d’ores et déjà pu être rétablie. Courfaivre est le dernier village à être privé d'électricité. BKW espère pouvoir rétablir le courant vers 20h00.  Le fournisseur d'énergie cherche encore la cause exact du problème du problème. /comm-age


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L'Iran face aux attaques américano-israéliennes

L'Iran face aux attaques américano-israéliennes

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 19:21

Coup d’œil dans le rétroviseur

Coup d’œil dans le rétroviseur

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 19:20

La migration des batraciens commence en altitude

La migration des batraciens commence en altitude

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 17:04

Leslo remporte la finale du test en station

Leslo remporte la finale du test en station

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 16:24

Articles les plus lus

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

Région    Actualisé le 28.02.2026 - 22:38

Leslo remporte la finale du test en station

Leslo remporte la finale du test en station

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 16:24

La migration des batraciens commence en altitude

La migration des batraciens commence en altitude

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 17:04

Coup d’œil dans le rétroviseur

Coup d’œil dans le rétroviseur

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 19:20

La créativité des apprentis de l’école du bois a été mise à l’honneur

La créativité des apprentis de l’école du bois a été mise à l’honneur

Région    Actualisé le 28.02.2026 - 17:01

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

Région    Actualisé le 28.02.2026 - 22:38

Leslo remporte la finale du test en station

Leslo remporte la finale du test en station

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 16:24

La migration des batraciens commence en altitude

La migration des batraciens commence en altitude

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 17:04

La créativité des apprentis de l’école du bois a été mise à l’honneur

La créativité des apprentis de l’école du bois a été mise à l’honneur

Région    Actualisé le 28.02.2026 - 17:01

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

La Fédération de pêche du Jura accueille Moutier

Région    Actualisé le 28.02.2026 - 22:38

La BFM repart pour une nouvelle saison animée et musicale

La BFM repart pour une nouvelle saison animée et musicale

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 10:25

La guerre en Ukraine en photo à la Galerie du Pavé

La guerre en Ukraine en photo à la Galerie du Pavé

Région    Actualisé le 01.03.2026 - 16:52