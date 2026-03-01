Panne de courant dans la Vallée

Une panne de courant est survenue dimanche soir autour de 18h00 dans plusieurs villages dans le district de Delémont. D’après la police et BKW, Mettembert, Courfaivre, Pleigne et Movelier auraient été touchés. Une partie du réseau a d’ores et déjà pu être rétablie. Courfaivre est le dernier village à être privé d'électricité. BKW espère pouvoir rétablir le courant vers 20h00. Le fournisseur d'énergie cherche encore la cause exact du problème du problème. /comm-age