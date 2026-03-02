Des artisans ouvrent les portes de leur atelier

Les Journées européennes des métiers d’art se dérouleront les 28 et 29 mars dans le canton du Jura. Le public pourra découvrir des savoir-faire traditionnels dans une quinzaine d’ateliers et deux musées.
Céramiste, conservateur-restaurateur, dentellière, bijoutier ou encore relieuse artisanale seront à l’honneur à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (JEMA). Présentée ce lundi, la manifestation, qui se tient tous les deux ans dans le canton du Jura, se déroulera les 28 et 29 mars dans les quatre districts. Au total, une quinzaine d’artisans ouvriront leur atelier au public qui pourra découvrir, sur inscription, les différentes facettes de ces métiers. Deux musées participent également, à savoir le Jurassica Centre de recherche et de conservation à Porrentruy, et le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. Ursula Gutzwiller est sellière. C’est la première fois qu’elle participe aux Journées européennes des métiers d’art. Elle a notamment envie de montrer « qu’on peut créer des nouvelles choses qui vont durer, qui ne vont pas juste vivre deux ou trois ans comme certains produits industriels ».
Ursula Gutzwiller : « J’ai envie de rendre hommage à la matière que je travaille, le cuir, qui est une belle matière chaleureuse et qui a une valeur, une âme. »
Lors des JEMA, la sellière fera trois démonstrations, notamment de la couture à la main, une technique importante dans ce métier. « Il y a toujours des objets où on ne peut pas faire une couture à la machine parce qu’il faut peut-être aller tout près d’une boucle », explique Ursula Gutzwiller qui ajoute qu’après les démonstrations, le public pourra essayer.
Des métiers qui naviguent entre traditions et modernité
L’objectif des JEMA est de valoriser et d’encourager le maintien et le développement de ces métiers rares. « Un canton qui mise sur la transmission de ces savoir-faire est un canton qui prépare son avenir », déclare Raphaël Ciocchi. Le ministre jurassien du Département de la formation, du numérique et des sports ajoute encore qu’au-delà de la passation de savoirs et de gestes précis, ces journées peuvent aussi être le déclencheur de vocations.
« C’est important de pouvoir faire des réparations car ça fait durer les objets. »
Le canton du Jura est l’un des fondateurs de l’Association suisse des métiers d’art (ASMA). Il participe pour la sixième fois aux JEMA. Les métiers d’art seront également à l’honneur dans les cantons de Vaud, du Tessin, de Genève et dans la ville de Berne. Les visites lors des JEMA sont gratuites. Informations et inscriptions sur ce lien. /ech