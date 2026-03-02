Des artisans ouvrent les portes de leur atelier

Lors des JEMA, la sellière fera trois démonstrations, notamment de la couture à la main, une technique importante dans ce métier. « Il y a toujours des objets où on ne peut pas faire une couture à la machine parce qu’il faut peut-être aller tout près d’une boucle », explique Ursula Gutzwiller qui ajoute qu’après les démonstrations, le public pourra essayer.





Des métiers qui naviguent entre traditions et modernité

L’objectif des JEMA est de valoriser et d’encourager le maintien et le développement de ces métiers rares. « Un canton qui mise sur la transmission de ces savoir-faire est un canton qui prépare son avenir », déclare Raphaël Ciocchi. Le ministre jurassien du Département de la formation, du numérique et des sports ajoute encore qu’au-delà de la passation de savoirs et de gestes précis, ces journées peuvent aussi être le déclencheur de vocations.