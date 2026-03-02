Des économies à envisager au menu de la session de printemps

Nos quatre élus jurassiens reprennent la route pour Berne. La session de printemps des Chambres fédérales débute ce lundi et se termine le 20 avec comme d’habitude un programme riche. Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard était invité dans « La Matinale » pour évoquer ce début de session qui aura comme dossier majeur, le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Son objectif : économiser 2,4 milliards de francs pour empêcher la formation de déficits importants et garantir le respect des exigences du frein à l’endettement. Selon Charles Juillard, le canton du Jura sera impacté dans plusieurs domaines par ces mesures. « Ce sont notamment toutes les charges liées à l’asile où la Confédération a toujours eu de la peine à assumer ses responsabilités financières. Le transport régional de voyageurs serait également touché, tout comme l’aide à la presse qui impacterait les médias régionaux. Il y a aussi toute une série de mesures comme le laboratoire du Mont Terri qui est dans le collimateur du Conseil fédéral », explique le conseiller aux États centriste. Le National se penchera sur le dossier en premier, avant de passer le témoin aux sénateurs.