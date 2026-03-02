Des économies à envisager au menu de la session de printemps

Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour parler de l’ouverture de la session de printemps qui débute cette semaine. Au menu notamment : le programme d’allègement du budget 2027 de la Confédération.
Nos quatre élus jurassiens reprennent la route pour Berne. La session de printemps des Chambres fédérales débute ce lundi et se termine le 20 avec comme d’habitude un programme riche. Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard était invité dans « La Matinale » pour évoquer ce début de session qui aura comme dossier majeur, le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Son objectif : économiser 2,4 milliards de francs pour empêcher la formation de déficits importants et garantir le respect des exigences du frein à l’endettement. Selon Charles Juillard, le canton du Jura sera impacté dans plusieurs domaines par ces mesures. « Ce sont notamment toutes les charges liées à l’asile où la Confédération a toujours eu de la peine à assumer ses responsabilités financières. Le transport régional de voyageurs serait également touché, tout comme l’aide à la presse qui impacterait les médias régionaux. Il y a aussi toute une série de mesures comme le laboratoire du Mont Terri qui est dans le collimateur du Conseil fédéral », explique le conseiller aux États centriste. Le National se penchera sur le dossier en premier, avant de passer le témoin aux sénateurs.
Charles Juillard aura l’occasion de défendre une motion qui concerne le Jura directement et plus précisément ce fameux laboratoire souterrain du Mont Terri. Pour rappel, l’Office fédéral de la topographie a annoncé sa volonté de se retirer de l’exploitation du laboratoire souterrain au 31 décembre 2026, mais l’élu jurassien souhaite qu’il reste impliqué. « Tout simplement, car c’est un laboratoire de recherche fondamentale et on ne peut pas donner une connotation plus qu’une autre à ce laboratoire. Dans la proposition actuelle du Conseil fédéral, il irait vraiment trop dans une direction de déchets nucléaires, alors que dans les dix pays qui sont impliqués dans ce laboratoire, il y a des recherches dans tous les domaines et en particulier dans ceux pour la captation du CO2. Le Jura a autorisé des recherches sur ce site dans un domaine très vaste et il ne veut pas que ça prenne une connotation », relate-t-il. Charles Juillard aura également l’occasion de défendre une autre motion et de rapporter le dossier de la prolongation de l'engagement de la Swisscoy au sein de la KFOR au Kosovo jusqu'à fin 2029. /lge