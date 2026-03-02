« Le dossier du lundi » : avant le débat au Conseil national sur le paquet d'allègements budgétaires

La session de mars s’ouvre ce lundi 2 mars sur un long débat consacré à l’état des finances ...
« Le dossier du lundi » : avant le débat au Conseil national sur le paquet d'allègements budgétaires

La session de mars s’ouvre ce lundi 2 mars sur un long débat consacré à l’état des finances de la Confédération.

Le président de la commission des finances du Conseil national Jacques Nicolet. (Photo: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Le président de la commission des finances du Conseil national Jacques Nicolet. (Photo: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Le Parlement fédéral entame, dès ce lundi 2 mars, sa session de mars avec un long débat consacré à l’état des finances de la Confédération et aux économies envisagées.

L’objectif est de résorber les déficits structurels mis en avant par la ministre Karin Keller-Sutter. Les discussions s’annoncent à la fois politiques et idéologiques.

Les enjeux de l’examen du programme d’allègement budgétaire de la Confédération, son appellation officielle, avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin. /sju

Le dossier de Serge Jubin :

