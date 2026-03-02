Tunnel du Mont-Russelin momentanément fermé

Le tunnel du Mont-Russelin est fermé à la circulation dans les deux sens ce lundi vers 17h15, indique la police cantonale jurassienne. Un véhicule en panne sur la voie France est à la base de la perturbation. La voie Berne a été bloquée pour procéder à l'évacuation. Le trafic devrait être « rapidement » rétabli. /comm-jad