Tunnel du Mont-Russelin momentanément fermé

Le trafic sur l'A16 est perturbé ce lundi en fin d'après-midi au niveau du tunnel entre St-Ursanne ...
Le trafic sur l'A16 est perturbé ce lundi en fin d'après-midi au niveau du tunnel entre St-Ursanne et Glovelier. L'ouvrage est momentanément fermé à la circulation dans les deux sens à cause d'un véhicule en panne.

Le tunnel du Mont-Russelin est momentanément fermé à la circulation ce lundi. (Photo : archives) Le tunnel du Mont-Russelin est momentanément fermé à la circulation ce lundi. (Photo : archives)

Le tunnel du Mont-Russelin est fermé à la circulation dans les deux sens ce lundi vers 17h15, indique la police cantonale jurassienne. Un véhicule en panne sur la voie France est à la base de la perturbation. La voie Berne a été bloquée pour procéder à l'évacuation. Le trafic devrait être « rapidement » rétabli. /comm-jad


Actualisé le

 

