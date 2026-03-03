970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Le projet d’interface multimodale de la gare de Porrentruy décroche un financement fédéral de 970'000 francs. Cette contribution, confirmée en ce début d’année, marque une avancée majeure pour ce chantier porté par la Ville de Porrentruy et le Syndicat intercommunal du district, avec le soutien du Canton et de l’agglomération de Delémont. La ville de Porrentruy indique dans un communiqué transmis ce mardi que le projet entend moderniser ce site considéré comme d’importance stratégique pour le district. Les travaux doivent améliorer les correspondances entre bus et trains, créer des quais protégés et accessibles aux personnes en situation de handicap (LHand) et intégrer une vélostation sécurisée.

Initialement, le projet devait être intégré au projet d’agglomération de Delémont, hors de son périmètre, ce qui aurait repoussé le début des travaux à 2031. Une échéance jugée trop tardive par les autorités bruntrutaines, notamment au regard des besoins en matière d’accessibilité. Devant cette situation, le Conseiller aux Etats Charles Juillard s’est engagé aux côtés des porteurs du projet, indique le communiqué. Finalement, une solution alternative a été trouvée avec la Confédération. Elle permettra de réallouer des fonds fédéraux prévus pour des mesures de l’agglomération de Delémont qui ne pourront être réalisées dans les délais. Si toutes les conditions sont réunies, les travaux pourraient débuter en 2028. /comm-tna