Appel au don du sang à Delémont

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercred 4 mars, de 15h à 20h, à la halle de gym du Château de Delémont. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca