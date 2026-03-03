Appel au don du sang à Delémont

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi de 15h à 20h à la halle ...
Appel au don du sang à Delémont

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi de 15h à 20h à la halle de gym du Château.

Les donneurs de sang sont attendus à la halle de gym du Château de Delémont de 15h à 20h. Les donneurs de sang sont attendus à la halle de gym du Château de Delémont de 15h à 20h.

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercred 4 mars, de 15h à 20h, à la halle de gym du Château de Delémont. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:05

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:23

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 09:00

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

Le projet de décharge provisoire validé par Les Breuleux

Le projet de décharge provisoire validé par Les Breuleux

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:00

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:23