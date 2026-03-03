Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercred 4 mars, de 15h à 20h, à la halle de gym du Château de Delémont. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca
Appel au don du sang à Delémont
Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi de 15h à 20h à la halle ...
RFJ
