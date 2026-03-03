« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Les sociétés sportives sont nombreuses dans la cité prévôtoise. Ce mercredi dans notre chronique « Bienvenue Moutier », nous mettions le focus sur le Tennis Club Moutier. Pour le présenter, son président Sven Bouchat était invité dans nos studios. Cette société fondée en 1934 compte une centaine de membres qui pratiquent ce sport sur les trois terrains de terre battue. Actuellement, le TC Moutier possède trois équipes actives, dont une qui évolue en 1re ligue. L’un des jeunes du club s’est notamment mis en évidence ces derniers mois. Jonas Wälti qui est classé dans le top-10 européen en U14. « Espérons que cela donne des idées à d’autres juniors et qu’il soit une locomotive », sourit Sven Bouchat.