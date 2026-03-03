La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

Le Groupe des jeunes d’Alle, qui avaient remporté les joutes qui se sont déroulées en juillet ...
La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

Le Groupe des jeunes d’Alle, qui avaient remporté les joutes qui se sont déroulées en juillet dernier, annonce que la deuxième édition de la manifestation se déroulera en juillet 2027.

La première édition de la Rencontre des jeunesses jurassiennes s'est déroulée en juillet dernier au Noirmont. (Photo : archives).  La première édition de la Rencontre des jeunesses jurassiennes s'est déroulée en juillet dernier au Noirmont. (Photo : archives). 

La deuxième Rencontre des jeunesses jurassiennes se tiendra durant l’été 2027. Le Groupe des jeunes d’Alle, qui avaient gagné la première édition de ce « giron » jurassien en juillet dernier, annonce ce mardi que le règlement l’oblige à organiser l’événement dans les quatre ans. La manifestation se déroulera ainsi les 2, 3 et 4 juillet sur une parcelle agricole en direction de Miécourt, en face du centre collecteur Landi, autour du thème lié à l’Égypte antique. Les organisateurs espèrent réunir autant de participants qu’au Noirmont l’été dernier, soit 3'500 personnes. Un comité composé de 11 commissions a été mis en place. Le budget total devrait dépasser les 250'000 francs. /comm-alr


 

