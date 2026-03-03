La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

La deuxième Rencontre des jeunesses jurassiennes se tiendra durant l’été 2027. Le Groupe des jeunes d’Alle, qui avaient gagné la première édition de ce « giron » jurassien en juillet dernier, annonce ce mardi que le règlement l’oblige à organiser l’événement dans les quatre ans. La manifestation se déroulera ainsi les 2, 3 et 4 juillet sur une parcelle agricole en direction de Miécourt, en face du centre collecteur Landi, autour du thème lié à l’Égypte antique. Les organisateurs espèrent réunir autant de participants qu’au Noirmont l’été dernier, soit 3'500 personnes. Un comité composé de 11 commissions a été mis en place. Le budget total devrait dépasser les 250'000 francs. /comm-alr

