La survie des magasins de village s’organise

Après l’annonce de fermeture du magasin de Bure, les autorités communales ont été appuyées par un pôle de compétence pour trouver un repreneur, en la personne d’Etienne Jurdzinski, qui va ouvrir une succursale de son magasin « Chez Daucourt » de Fahy.
Un dénouement heureux pour le magasin d’alimentation de Bure. On apprenait en fin d’année que la gérante fermait son commerce. Dans la foulée, les habitants avaient sollicité les autorités communales pour trouver un repreneur. C’est chose faite, puisque les lieux vont reprendre vie fin avril après quelques travaux. Etienne Jurdzinski va y ouvrir une succursale de son magasin « Chez Daucourt » à Fahy.
Le Conseil communal, à travers le maire, a servi de coordinateur entre le propriétaire des locaux et les candidats, avec l’appui d’un pôle de compétence. Ce service de coaching fonctionne sous l’égide de la Fondation rurale interjurassienne qui a pour but de trouver des lieux de vente pour les producteurs de la région. Ce pôle de compétence s’appuie sur l’expertise du consultant René Métrailler, ancien gérant d’une grande surface, et sur l’expérience de l’Association des producteurs de produits régionaux présidée par Romain Bürki, gérant du Mini-Marché de Delémont.
Un accompagnement apprécié
« Ça va d’une analyse d’une étude de marché, qui peut être réalisée par RM Consult, c’est l’expérience, c’est des concepts en favorisant les produits locaux. On peut soutenir le commerçant en termes de publicité ou de visuel », explique Romain Bürki. À Bure, un audit a été mené et a été remis aux autorités communales qui ont pu ainsi en faire profiter la dizaine de candidats intéressés.
Le magasin, comme lien social
Un commerce de proximité reste un atout dans une commune. Selon le maire Michel Vallat, « le petit magasin quand il est en fonction, il est utile. Quand il n’est plus en fonction, il devient indispensable ». L’élu de Bure relève le service à la population, aux sociétés du village, mais aussi le lieu de rencontre. Un lien social, dont le nouveau gérant est bien conscient.
Le dossier de Nancy Chapuis
« Les clients recherchent le contact »
Cet aspect « lieu de rencontre » est pris au sérieux par le futur gérant. Etienne Jurdzinski, qui est la tête depuis une vingtaine d’années de « Chez Daucourt », commerce ouvert depuis 121 ans. « Dans les petits magasins, il ne faut pas oublier que les clients recherchent un certain contact, plus que dans les grandes surfaces », selon le commerçant qui prévoit dans ce but d’installer des tables et une terrasse pour favoriser les échanges. Âgé de 62, Etienne Jurdzinski se sent l’envie et l’énergie pour se lancer dans ce défi avec l’aide de son fils. « Je suis très sensible au fait de rendre service à la population. J’ai toujours aimé que ma clientèle se sente à l’aise dans mon magasin. »
Et la suite ?
Le pôle de compétence, sous l’égide de la FRI, peut se targuer d’avoir appuyé la reprise de plusieurs magasins, notamment à Develier et Lajoux. À Courtedoux, l’étude menée est arrivée à la conclusion qu’un commerce ne serait pas viable. En ce moment, les experts apportent leur aide au magasin de Mervelier. « On cherche quelqu’un pour reprendre le magasin et, d’ici là, on accompagne actuellement la gérante pour continuer le magasin », explique Romain Bürki. /ncp