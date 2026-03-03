La survie des magasins de village s’organise

Un dénouement heureux pour le magasin d’alimentation de Bure. On apprenait en fin d’année que la gérante fermait son commerce. Dans la foulée, les habitants avaient sollicité les autorités communales pour trouver un repreneur. C’est chose faite, puisque les lieux vont reprendre vie fin avril après quelques travaux. Etienne Jurdzinski va y ouvrir une succursale de son magasin « Chez Daucourt » à Fahy.

Le Conseil communal, à travers le maire, a servi de coordinateur entre le propriétaire des locaux et les candidats, avec l’appui d’un pôle de compétence. Ce service de coaching fonctionne sous l’égide de la Fondation rurale interjurassienne qui a pour but de trouver des lieux de vente pour les producteurs de la région. Ce pôle de compétence s’appuie sur l’expertise du consultant René Métrailler, ancien gérant d’une grande surface, et sur l’expérience de l’Association des producteurs de produits régionaux présidée par Romain Bürki, gérant du Mini-Marché de Delémont.





Un accompagnement apprécié

« Ça va d’une analyse d’une étude de marché, qui peut être réalisée par RM Consult, c’est l’expérience, c’est des concepts en favorisant les produits locaux. On peut soutenir le commerçant en termes de publicité ou de visuel », explique Romain Bürki. À Bure, un audit a été mené et a été remis aux autorités communales qui ont pu ainsi en faire profiter la dizaine de candidats intéressés.





Le magasin, comme lien social

Un commerce de proximité reste un atout dans une commune. Selon le maire Michel Vallat, « le petit magasin quand il est en fonction, il est utile. Quand il n’est plus en fonction, il devient indispensable ». L’élu de Bure relève le service à la population, aux sociétés du village, mais aussi le lieu de rencontre. Un lien social, dont le nouveau gérant est bien conscient.