Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Quatre ans après l’effondrement des marches de la Tour de Moron, la procédure pénale est encore ...
Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Quatre ans après l’effondrement des marches de la Tour de Moron, la procédure pénale est encore en cours. La Direction administrative de la magistrature explique les raisons de cette durée.

L'ouvrage se présentait avant les incidents comme un cylindre entouré d'un escalier spiroïdal extérieur de 209 marches (Photo : KEYSTONE/LAURENT MERLET.) L'ouvrage se présentait avant les incidents comme un cylindre entouré d'un escalier spiroïdal extérieur de 209 marches (Photo : KEYSTONE/LAURENT MERLET.)

Presque quatre ans après l'effondrement des marches de la Tour de Moron, dans le Jura bernois, l'instruction pénale n'est toujours pas close. La Direction administrative de la magistrature explique cette durée par la complexité des faits impliquant des questions techniques pointues qui relèvent du domaine de la construction. 

Une expertise a dû être effectuée, ayant notamment impliqué des analyses microscopiques, des essais de laboratoire ainsi que des tests de résistance au gel et dont la réalisation s’inscrit dans la durée, a expliqué lundi le canton de Berne dans sa réponse à une interpellation du député socialiste Peter Gasser.

L’instruction a donc nécessité la désignation d’experts spécialisés, l’analyse approfondie de rapports techniques volumineux, l’audition de nombreuses personnes et le respect des droits procéduraux de l’ensemble des parties concernées. L'instruction arrivera à son terme prochainement, promet le canton sans avancer de date.

Le dossier pourra alors être transmis au tribunal compétent dès que les parties auront donné suite au délai qui leur a été imparti. La procédure a été classée à l’encontre de quatre prévenus par ordonnance du 23 septembre 2024.

Plusieurs dizaines de marches extérieures de la Tour de Moron s'étaient effondrées lors de deux incidents distincts en mai et juin 2022, entraînant la fermeture de ce site touristique. Le fait que la tour n’ait toujours pas été reconstruite à ce jour est indépendant de l’instruction pénale en cours, a précisé la Direction administrative de la magistrature.

Cette tour a été imaginée il y a plus d'une vingtaine d'années par l'architecte Mario Botta. Des apprentis maçons de toute la Suisse ont participé à la réalisation de cet édifice qui se dresse sur les hauteurs du Jura bernois à plus de 1300 mètres d'altitude. /ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:51

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

Articles les plus lus

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:23

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 09:00

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

Le projet de décharge provisoire validé par Les Breuleux

Le projet de décharge provisoire validé par Les Breuleux

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:00

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:23