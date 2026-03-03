Le projet d’adaptation du Centre sportif de Courroux peut aller de l’avant

Les citoyens ont accepté lundi plusieurs crédits destinés au projet, notamment un crédit de ...
Le projet d’adaptation du Centre sportif de Courroux peut aller de l’avant

Les citoyens ont accepté lundi plusieurs crédits destinés au projet, notamment un crédit de 830'000 francs destiné à la couverture de la piste de skater.

(Photo : archives) (Photo : archives)

Une étape supplémentaire de franchie pour le projet d’adaptation du Centre sportif de Courroux. Les 94 ayants-droit présents lundi soir en asselblée communale ont validé à l’unanimité un crédit de 830'000 francs destiné à la couverture de la piste de skater ainsi qu’une enveloppe de 570'000 francs pour divers travaux d’entretien. Ils ont également approuvé troisième crédit de 275'000 francs pour la démolition du bâtiment situé en face de l’administration communale dans le but de construire une nouvelle Maison de l’enfance. La somme prévoit aussi le déplacement de conduites sur une partie de la rue du Général-Guisan. /tna


 

