Les Breuleux valident le projet de décharge provisoire. Lundi soir, 48 ayants-droit réunis en assemblée communale extraordinaire ont approuvé le projet de déchèterie provisoire. Ils ont approuvé la proposition des ayants-droit d’utiliser une partie du pâturage communal pour l’installation d’une décharge DTA provisoire pour une durée de 4 à 5 ans. Ils ont également accepté un crédit de 205'000 francs pour la mise en conformité de la rue des Marais. /tna


 

