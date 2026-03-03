Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire. »

C’est un rôle bien particulier qui est confié au conseiller national Thomas Stettler durant la session de printemps des Chambres fédérales. L’agrarien est le rapporteur de la commission des finances pour un débat-fleuve : le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Le dépliant qui recense les modifications fait 182 pages et comprend 102 propositions de minorité !

Les débats ont commencé mardi matin, ils se poursuivront mercredi et pourraient se prolonger. Pour l’UDC jurassien, la tâche revient à devoir expliquer dans le détail les positions prises en commission, y compris celles des minorités. « C’est une première et je me rends compte que je me suis engagé dans une sacrée affaire, mais ma position est prise au sérieux et c’est un avantage », confiait Thomas Stettler avant d’entamer une première matinée de cinq heures de débats. Plus qu’un rôle politique, « j’endosse un costume différent pour présenter des positions qui ne sont pas les miennes ».