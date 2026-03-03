Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire. »

Le conseiller national jurassien a accepté la mission inédite pour lui, celle de rapporteur ...
Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire. »

Le conseiller national jurassien a accepté la mission inédite pour lui, celle de rapporteur de commission à l’occasion du débat sur le programme d’allègement de la Confédération.

Thomas Stettler a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises en tant que rapporteur de la commission des finances du Conseil national. (Photo : KEYSTONE/Andreas Becker) Thomas Stettler a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises en tant que rapporteur de la commission des finances du Conseil national. (Photo : KEYSTONE/Andreas Becker)

C’est un rôle bien particulier qui est confié au conseiller national Thomas Stettler durant la session de printemps des Chambres fédérales. L’agrarien est le rapporteur de la commission des finances pour un débat-fleuve : le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Le dépliant qui recense les modifications fait 182 pages et comprend 102 propositions de minorité !

Les débats ont commencé mardi matin, ils se poursuivront mercredi et pourraient se prolonger. Pour l’UDC jurassien, la tâche revient à devoir expliquer dans le détail les positions prises en commission, y compris celles des minorités. « C’est une première et je me rends compte que je me suis engagé dans une sacrée affaire, mais ma position est prise au sérieux et c’est un avantage », confiait Thomas Stettler avant d’entamer une première matinée de cinq heures de débats. Plus qu’un rôle politique, « j’endosse un costume différent pour présenter des positions qui ne sont pas les miennes ».

Thomas Stettler : « C’était un travail monstrueux. »

Ecouter le son


Exercice d’endurance

Le conseiller national l’avoue, il a travaillé durant quatre ou cinq jours entiers pour se préparer. « C’est peut-être parce que je suis un nouveau et que je m’y suis mal pris. J’étais peut-être un peu trop ambitieux dans ce que je souhaitais présenter. » Le plus difficile est de devoir rester en place durant l’ensemble des débats et être attentif à tout ce qui se dit dans l’hémicycle. Le rapporteur peut à tout moment être appelé à répondre à des interpellations. /rce




Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:23

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:51

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

Articles les plus lus

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:51

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

970'000 francs de la Confédération pour moderniser la gare de Porrentruy

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:56

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09