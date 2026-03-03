Un accident entre un motocycliste et un cyclomotoriste a fait deux blessés à Courtemaîche

Un accident de la route a fait deux blessés lundi à Courtemaîche. Vers 15h10, un cyclomotoriste circulait du centre du village en direction de Grandgourt. Peu avant l’intersection de la rue Sous la Chapelle, alors qu’il s’était présélectionné pour tourner à gauche, il a été percuté par un motocycliste qui le suivait, pour une raison que l’enquête devra déterminer, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Le choc a entraîné la chute des deux conducteurs. Blessé, le motocycliste a d’abord été pris en charge par les ambulanciers de Porrentruy avant d’être héliporté par la REGA vers un hôpital bâlois. Le cyclomotoriste, également touché, s’est rendu à l’hôpital pour des contrôles. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures et demie sur le tronçon concerné. /comm-tna