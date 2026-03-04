Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Depuis l’éclatement de la guerre au Moyen-Orient, le trafic aérien est fortement perturbé. ...
Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Depuis l’éclatement de la guerre au Moyen-Orient, le trafic aérien est fortement perturbé. Dans la région, l’impact se fait sentir sur les agences de voyage et pour les vacanciers en vue des congés de Pâques.

Une voiture de police et une ambulance parquées sur la route des départs de l'aéroport international de Dubaï, déserté suite à sa fermeture. (AP Photo/Altaf Qadri) Une voiture de police et une ambulance parquées sur la route des départs de l'aéroport international de Dubaï, déserté suite à sa fermeture. (AP Photo/Altaf Qadri)

C’est la douche froide pour les agences de voyage et les touristes : depuis l’éclatement de la guerre en Iran et plus largement au Moyen-Orient, le trafic aérien est fortement perturbé et plusieurs espaces sont fermés, notamment sur la route entre l’Europe et l’Asie. Des aéroports majeurs comme Dubaï et Doha tournent au ralenti. «  Depuis lundi matin, je vois clairement les effets sur les annulations. J’ai déjà eu des annulations de vacances prévues à Dubaï début avril  », remarque Sabine Bandi, patronne de l’agence Océane Voyages à Moutier. Plusieurs destinations posent particulièrement problème  : «  Ça devient très difficile pour les clients qui partent aux Seychelles ou à l’Île Maurice et transitent par Dubaï. Une agence ne décide pas toute seule, elle dépend des compagnies aériennes et tours opérateurs  », rappelle Sabine Bandi qui préfère donc temporiser et analyser la situation la semaine prochaine en vue des vacances de Pâques. «  Mon rôle, c’est de rassurer et de protéger mes clients, mais savoir quoi faire est compliqué. Personne ne sait si l’espace aérien sera ouvert dans quatre semaines ou pas  », se demande encore la Prévôtoise. /mmi

Sabine Bandi, patronne de l’agence Océane Voyages à Moutier : « On est dans l’incertitude totale ».

Ecouter le son

Sur le site flightradar24, les aéroports de Doha, Abu Dhabi et Dubaï sont inhabituellement calmes. A gauche, de nombreux vols sont devant se poser à Dubaï sont annulés. Sur le site flightradar24, les aéroports de Doha, Abu Dhabi et Dubaï sont inhabituellement calmes. A gauche, de nombreux vols sont devant se poser à Dubaï sont annulés.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 08:45

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:49

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:37

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:24

Articles les plus lus

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:08

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:24

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:37

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:49

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 16:36

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:08

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:24

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:37