Jura & Trois-Lacs franchit le cap des 900’000 nuitées en 2025

La région enregistre 904’476 nuitées hôtelières l’an dernier, en hausse de 2,1 %. Une progression qui s’inscrit dans un contexte national record pour le tourisme suisse.

Baromètre en hausse pour le tourisme régional. La région Jura & Trois-Lacs a totalisé 904’476 nuitées hôtelières en 2025, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2024. Jura & Trois-Lacs l’indique dans un communiqué transmis ce mercredi. Le dépassement du seuil symbolique des 900’000 nuitées confirme la dynamique de croissance observée ces dernières années, dans un contexte particulièrement favorable au niveau national.


Contrastes régionaux

En Suisse, l’hôtellerie a atteint un nouveau record avec 43,9 millions de nuitées (+2,6 %), dont 22,8 millions générées par la clientèle étrangère (+3,7 %) et 21,1 millions par la demande indigène (+1,4 %). Dans le détail, l’année 2025 a été contrastée pour Jura & Trois-Lacs. Le premier trimestre recule légèrement (–0,4 %), tandis que le printemps affiche une nette progression (+3,6 %), portée par la clientèle suisse. L’été confirme son rôle moteur avec plus de 311’000 nuitées, soutenues notamment par la reprise de la demande étrangère. À noter également que les campings affichent une croissance plus marquée encore, avec 588’049 nuitées (+6,8 %), majoritairement issues de la clientèle suisse. /comm-tna


 

