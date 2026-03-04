Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Oh Capitaine, mon Capitaine, célèbre réplique du film « Le cercle des poètes disparus ». Le Théâtre du Jura accueillait mardi la pièce adaptée du film culte de Peter Weir. Il s’agit de l’histoire de ce Professeur, John Keating, immortalisé à l’écran par Robin Williams, qui enseigne à ses élèves la pensée par soi-même : Carpe Diem. Les élèves de leurs côtés, se retrouvent dans une grotte pour réciter des poèmes. Les comédiens sont parfois tout juste sorti des cours de théâtre, et cette pièce est une incroyable aventure. Un Molière qui compte plus de 400 représentations depuis sa création, et des échanges magiques entre le jeu d’acteurs et le public. /jmp