Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

« Le cercle des poètes disparus » était joué mardi soir dans l’établissement jurassien. Rencontre ...
Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

« Le cercle des poètes disparus » était joué mardi soir dans l’établissement jurassien. Rencontre avec deux jeunes comédiens.

Julien Despont et Octave Lemarchand Julien Despont et Octave Lemarchand

Oh Capitaine, mon Capitaine, célèbre réplique du film « Le cercle des poètes disparus ». Le Théâtre du Jura accueillait mardi la pièce adaptée du film culte de Peter Weir. Il s’agit de l’histoire de ce Professeur, John Keating, immortalisé à l’écran par Robin Williams, qui enseigne à ses élèves la pensée par soi-même : Carpe Diem. Les élèves de leurs côtés, se retrouvent dans une grotte pour réciter des poèmes. Les comédiens sont parfois tout juste sorti des cours de théâtre, et cette pièce est une incroyable aventure. Un Molière qui compte plus de 400 représentations depuis sa création, et des échanges magiques entre le jeu d’acteurs et le public. /jmp

Jean-Michel Probst est allé à la rencontre de deux jeunes comédiens, Octave Lemarchand et Julien Despont : 

