Moutier confirme son label « Cité de l’énergie »

La Ville de Moutier obtient 62,5% lors du réaudit du label « Cité de l’énergie ». La distinction a été remise le dimanche 2 mars à la Sociét’halle, en marge d’une conférence sur les subventions énergétiques.

Monsieur Georges Ohana, ambassadeur de l'association Cité de l'énergie, a procédé à la remise du réaudit du label « Cité de l'énergie » à la Ville de Moutier. (Photo : Moutier.)

Moutier poursuit sa politique énergétique et voit ses efforts reconnus. La commune a décroché 62,5% lors du réaudit du label « Cité de l’énergie », remis officiellement le dimanche 2 mars 2026 à la Sociét’halle. La distinction a été attribuée par l’ambassadeur de l’association, Georges Ohana, en présence des autorités communales.

Ce résultat valide les mesures engagées ces dernières années pour réduire la consommation d’énergie et encourager les énergies renouvelables, soulignent les autorités dans leur communiqué ce mercredi. La Municipalité met en avant un suivi précis des consommations de chaleur, d’électricité et d’eau dans ses bâtiments. Depuis 2022, l’optimisation de plusieurs systèmes de chauffage a aussi permis d’économiser environ 75'000 francs de mazout, sans diminuer le confort des usagers. La Ville souligne également la création d’une centrale solaire sur les toits de Tornos, financée en partie par des citoyens, ainsi qu’une journée de sensibilisation à l’énergie destinée aux élèves de 11H.

La commune développe encore d’autres projets comme la valorisation des biodéchets du Centre de l’enfance pour produire de l’engrais grâce à des larves. Pour les autorités, ce réaudit constitue une base solide afin de renforcer la transition énergétique au niveau local.

La remise du label s’est tenue en marge d’une conférence consacrée aux subventions cantonales et communales pour l’assainissement des bâtiments, qui a réuni plus de 60 personnes. /comm-mlm


 

