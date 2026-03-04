Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

La SEDRAC veut revoir le partage de ses bénéfices. La Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos-du-Doubs, qui a pour but de faciliter l’implantation d’entreprises en mettant à disposition des parcelles dans des zones spécifiques, tient son assemblée ordinaire ce mercredi soir à Bonfol. Au menu : une nouvelle convention qui règle les modalités de répartitions des produits de la fiscalité entre les communes membres. L’actuel texte date de la création de cette entité en 1980 et propose un partage des bénéfices en fonction de l’apport du capital initial. A l’époque, trois communes avaient investi davantage dans cette société, à savoir Porrentruy, ainsi que Boncourt et Courgenay, qui accueillent une zone SEDRAC. Toutes trois vont dans la nouvelle convention « toucher un peu moins qu’auparavant, mais il faut savoir qu’on va aussi développer les zones », relève Thierry Crétin. Le président de la SEDRAC explique que les communes-hôtes continueront de toucher un préciput de 20% et elles se verront rembourser la part versée il y a 40 ans. Les nouvelles modalités prévoient une répartition en fonction du nombre d’habitants. Thierry Crétin explique que ce changement a été souhaité lors de l’élaboration du Plan directeur régional qui fixe des zones d’activités d’intérêt régional. « Les communes ne peuvent plus elles-mêmes développer des nouvelles zones. Elles doivent le faire à travers ces zones d’intérêt régional et puis ainsi tout le monde touche un peu quelque chose par rapport à la fiscalité. » Environ, la moitié des communes ajoulotes ont déjà validé cette nouvelle convention, notamment Courgenay. « Toutes les communes jouent la carte de la région et du district. »