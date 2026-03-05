Et que ça slame! 

Slamer le pouvoir pour mieux en saisir les dynamiques. Enseignants, artistes et journalistes se sont mobilisés cette semaine pour encadrer des jeunes étudiants dans un projet de création littéraire. Durant plusieurs mois, des élèves du Lycée cantonal de Porrentruy et du Lycée Couffignal de Strasbourg ont été embarqués dans une quête particulière : examiner leur rapport au pouvoir. Ils étaient invités à écrire un texte destiné à être « slamé » – un genre à la frontière entre la poésie et le rap.





Lena : « Chaque décision que l’on prend est un acte de pouvoir. »

« Le pouvoir c’est croire que l’on est plus fort que les autres, c’est penser que l’on a le droit de décider pour eux, c’est parler plus fort pour ne pas entendre. » Lena, lycéenne laufonnaise de Porrentruy, s’est exercée à slamer son texte sur la scène montée pour l’occasion dans l’église des Jésuites. Pour Grégory, son camarde de 17 ans, ce projet « c’était plutôt l’occasion de réfléchir sur soi-même et ses émotions. » L’enseignante, Anne-Christelle Nicolet, a accompagné les élèves de la classe bicantonale de Laufon dans ce processus de création : « Les élèves ne sont pas restés sur le pouvoir politique, mais ils ont exploré l'aspect symbolique de la thématique. »





Alexandre Ekeke : « Ce projet leur permet d’exprimer leurs sentiments. »

Alexandre Ekeke, professeur d’allemand du Lycée de Strasbourg, s’est joint au projet pour la deuxième année consécutive avec toujours autant d’enthousiasme : « Le vrai bénéfice pour eux, c’est qu’on les sorte de là où ils vivent. »

En fin de semaine, des artistes de la région comme le rappeur jurassien Nepthune et le Chaux-de-fonnier Takemo, sont venus prêter main forte aux élèves pour la mise en voix et la mise en scène.

Des rencontres avec des élus ont également été agendées. Mercredi après-midi, les députés Rémy Meury et Gauthier Corbat ont partagé aux jeunes leurs visions de l’engagement en politique dans le contexte jurassien et suisse. Jeudi soir, les élèves français et suisses présenteront le fruit de leur travail au public à la salle des Jésuites au Lycée de Porrentruy. /nje