Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige



Jusqu'à 80 centimètres de neige étaient tombés le week-end des 4 et 5 mars 2006 en Ajoie. Extraits de nos archives.

Les rues de Porrentruy étaient couvertes de neige. (Photo : archives, 2006) Les rues de Porrentruy étaient couvertes de neige. (Photo : archives, 2006)

Il y a 20 ans jour pour jour, le Jura était complètement paralysé par la neige. Entre 50 et 80 centimètres d’or blanc étaient notamment tombés en Ajoie entre le 4 et le 5 mars. Par chance, l’événement était survenu pendant un week-end et les différentes voiries de la région avaient travaillé sans relâche pour permettre à la population de se déplacer à nouveau en début de semaine. La vieille ville de Porrentruy avait même été fermée à la circulation face aux dangers présentés par la neige qui tombait des toits, tout comme la patinoire. Selon MétéoSuisse, la station de Fahy n’avait jamais enregistré autant de neige en une seule journée.

La police et les autorités avaient notamment appelé la population à ne pas sortir de chez elle pour permettre les opérations de déneigement. La protection civile était même venue en renfort. Le maire de la cité bruntrutaine lors de cet épisode neigeux exceptionnel, Gérard Guenat, avait donné plusieurs recommandations sur notre antenne, notamment d’éviter les déplacements.

Gérard Guenat : « Il ne faut pas utiliser les véhicules privés et engorger les rues qui le sont déjà assez. »

Ecouter le son

Les toits de deux bâtiments agricoles s’étaient même effondrés en Ajoie, sous le poids de la neige. La rédaction de RFJ avait recueilli le témoignage de Philippe Riat, agriculteur à Chevenez, dont le hangar s’était écroulé sur plusieurs machines agricoles.

Philippe Riat : « J’ai eu bien de la chance. »

Ecouter le son

20 ans après, le souvenir de ce week-end hors du commun reste encore gravé dans les mémoires. /alr


 

