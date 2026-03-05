Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige

Il y a 20 ans jour pour jour, le Jura était complètement paralysé par la neige. Entre 50 et 80 centimètres d’or blanc étaient notamment tombés en Ajoie entre le 4 et le 5 mars. Par chance, l’événement était survenu pendant un week-end et les différentes voiries de la région avaient travaillé sans relâche pour permettre à la population de se déplacer à nouveau en début de semaine. La vieille ville de Porrentruy avait même été fermée à la circulation face aux dangers présentés par la neige qui tombait des toits, tout comme la patinoire. Selon MétéoSuisse, la station de Fahy n’avait jamais enregistré autant de neige en une seule journée.

La police et les autorités avaient notamment appelé la population à ne pas sortir de chez elle pour permettre les opérations de déneigement. La protection civile était même venue en renfort. Le maire de la cité bruntrutaine lors de cet épisode neigeux exceptionnel, Gérard Guenat, avait donné plusieurs recommandations sur notre antenne, notamment d’éviter les déplacements.