Le Jura ne veut pas imposer la gratuité des transports publics aux organisateurs de manifestations

La gratuité des transports publics lors des grandes manifestations jurassiennes n’est pas une priorité du Gouvernement. C’est ce qui ressort d’un rapport de l’exécutif cantonal publié ce jeudi. Le texte répond à un postulat de l’ancienne députée des Vert-e-s Céline Robert-Charrue Linder déposé en 2022 et accepté en 2023. Elle demandait au Gouvernement d’évaluer cette possibilité.

Le Gouvernement soutient le développement des plans de mobilité pour les manifestations en général. Il ne veut toutefois pas « se substituer aux organisateurs ». L’exécutif juge inadéquate l’utilisation de la notion de gratuité, car il y a toujours « un payeur ». Le plus important est de « permettre une utilisation facilitée des transports publics » à travers, par exemple, l’intégration du coût des déplacements dans le billet d’entrée ou le renforcement de l’offre de transports publics.

Des démarches déjà prises



Ces solutions passent par « un partenariat avec les entreprises de transport et la communauté tarifaire jurassienne ». Des démarches « incitatives » sont déjà entreprises par la cellule de promotion des transports publics jurassiens. Plusieurs exemples positifs, comme les Médiévales à St-Ursanne en juillet 2025, sont soulignés. Le rapport précise aussi qu’il n’est pas aisé de mettre en place un tel concept pour toutes les manifestations. L’Association du Noctambus jurassien, active auprès des organisateurs d’événements, est également mise en avant. Elle a vendu des transports spéciaux lors de 45 manifestations pour 5'800 passagers l’année dernière, un chiffre en hausse par rapport à 2024.

Le rapport conclut en disant que le travail d’incitation porte ses fruits. Tant qu’il fonctionne, le Gouvernement ne proposera pas « l’introduction de dispositions contraignantes ». Une option qui reste ouverte si les grandes manifestations ne sont pas disposées « à collaborer à des solutions réellement incitatives et intégrant les transports publics dans les billets d'entrée ». /comm-fwo