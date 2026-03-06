Appel au don du sang à Montfaucon

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire le lundi 16 mars, de 17h à 20h ...
Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire le lundi 16 mars, de 17h à 20h à la halle de gymnastique.

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée le lundi 16 mars, de 17h à 20h, à la halle de gymnastique à Montfaucon. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca


 

