« Chaud Devant » : Damien Chappuis

La cuisine est une passion qui anime Damien Chappuis depuis son enfance. Fils de restaurateur ...
« Chaud Devant » : Damien Chappuis

La cuisine est une passion qui anime Damien Chappuis depuis son enfance. Fils de restaurateur, le maire de Delémont apprécie faire déguster sa cuisine à ses convives. Un plaisir de la table qu’il nous fait partager.

Damien Chappuis prépare la farce de son filet mignon. Damien Chappuis prépare la farce de son filet mignon.

Tout est prêt en cuisine ! Damien Chappuis, maire de Delémont, nous invite à préparer une recette porteuse de bon goût. Il a d’ailleurs coupé son téléphone portable afin de pouvoir se consacrer entièrement à la réalisation d’un filet mignon en croûte bien garni.

Si le filet mignon de Damien Chappuis est savoureux, c’est certainement grâce à un ingrédient complètement inattendu qu’il va ajouter à la farce ! Rappelons qu’il est fils de restaurateurs, et dans l’établissement de ses parents, on a toujours partagé les passions politiques et les bons goûts. /jmp

Damien Chappuis : « Mon père, cuisinier, m’a appris beaucoup de choses, et j’essaie toujours d’apporter un élément personnel à la cuisine. »

Ecouter le son

Le Parfait avant la farce… ce n’est pas une blague ! Le Parfait avant la farce… ce n’est pas une blague !

Le filet mignon et sa farce avant de passer au four. Le filet mignon et sa farce avant de passer au four.

Chaud Devant Filet Mignon.pdf (PDF, 10 ko)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 15:00

Appel au don du sang à Montfaucon

Appel au don du sang à Montfaucon

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:39

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:16

Intimist dévoile son nouvel EP

Intimist dévoile son nouvel EP

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 13:45

Articles les plus lus

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 12:27

Intimist dévoile son nouvel EP

Intimist dévoile son nouvel EP

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 13:45

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:16

« Chaud Devant » : Damien Chappuis

« Chaud Devant » : Damien Chappuis

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:56

« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:48

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 12:27

Intimist dévoile son nouvel EP

Intimist dévoile son nouvel EP

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 13:45

« Chaud Devant » : Damien Chappuis

« Chaud Devant » : Damien Chappuis

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:56

« L’autre revue de presse » : attaque au Munster !

« L’autre revue de presse » : attaque au Munster !

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 08:37

EsGé invite au voyage à la Cave à Soyhières

EsGé invite au voyage à la Cave à Soyhières

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 10:59

« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:48

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 12:27