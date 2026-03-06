« Chaud Devant » : Damien Chappuis

Tout est prêt en cuisine ! Damien Chappuis, maire de Delémont, nous invite à préparer une recette porteuse de bon goût. Il a d’ailleurs coupé son téléphone portable afin de pouvoir se consacrer entièrement à la réalisation d’un filet mignon en croûte bien garni.

Si le filet mignon de Damien Chappuis est savoureux, c’est certainement grâce à un ingrédient complètement inattendu qu’il va ajouter à la farce ! Rappelons qu’il est fils de restaurateurs, et dans l’établissement de ses parents, on a toujours partagé les passions politiques et les bons goûts. /jmp