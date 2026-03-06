Dix places de stages artistiques en Wallonie proposées aux jeunes du Jura

Le Service de la formation postobligatoire offre à dix jeunes du canton du Jura l’opportunité de participer à l’Académie internationale d’été de Wallonie (AKDT), du 2 au 9 août 2026. L’AKDT propose des stages d’une semaine dans les arts plastiques, la musique, la danse et les arts du spectacle. Ces ateliers sont encadrés par des artistes confirmés, qui permettent aux participants de découvrir ou de se perfectionner dans diverses disciplines, précisent le Service de la formation postobligatoire dans son communiqué.

L’accord de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Canton du Jura permet aux jeunes de moins de 35 ans, domiciliés dans le canton, de bénéficier d’un programme complet : frais d’inscription, hébergement, pension et transport sont entièrement pris en charge par les deux institutions. Le programme détaillé est disponible sur le site Internet www.akdt.be.

Les candidatures pour l’édition 2026 sont ouvertes jusqu’au mercredi 15 avril 2026. Les dossiers seront examinés par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. Les intéressés peuvent s’inscrire auprès du Service de la formation postobligatoire, par téléphone au 032 420 59 68 ou par courriel à andre.ferlin@jura.ch. « C’est une chance unique de vivre une expérience artistique internationale sans frais pour les participants », souligne le communiqué. /comm-mlm