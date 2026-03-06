Intimist dévoile son nouvel EP

C’est un projet qui a mûri durant six années et qui voit enfin le jour. Le groupe jurassien Intimist présente ce vendredi son nouvel EP intitulé « A Beat of Everything ».
À l’origine, Intimist est un projet solo lancé en 2019 par l’Ajoulot Sébastien Déboeuf. Au fil du temps, la formation s’est étoffée avec l’arrivée d’autres musiciens, notamment pour les représentations live. L’album présenté ce vendredi est un EP de six titres, entre rock instrumental, funk et touches de jazz. Les morceaux ont été composés et produits au cours des dernières années dans le studio de Sébastien Déboeuf à Porrentruy. Un processus créatif entamé en 2020 et qui se concrétise aujourd’hui avec cette nouvelle sortie qui se veut avant tout un projet de musique live, assure Sébastien Déboeuf. « C’est un EP qui reste du rock instrumental, avec des nuances de jazz, de pop et de funk. Ce cocktail un peu particulier, c’est ce qui fait l’identité musicale de Intimist », explique le musicien ajoulot.
Un vinyle pour garder une trace matérielle
La sortie de cet EP s’accompagne aussi d’un vinyle. Une manière pour le groupe et Sébastien Déboeuf de laisser une trace physique dans un mode de la musique devenu essentiellement numérique aujourd’hui. « « Aujourd’hui on balance les sons sur les plateformes, 30% de la musique uploadée est faite par IA. Il y a une masse de contenu qui inonde ces plateformes. Je suis un peu désenchanté de ça et c’est pour ça qu’on a voulu faire un vinyle, même si on le fait à perte », explique l’Ajoulot. Le groupe se projette également au-delà de cette sortie. « L’objectif du projet est aussi de le faire grandir, explique Sébastien Déboeuf. J’adore l’esprit de groupe et j’aimerais l’étendre à plus de monde, pourquoi pas avoir une formation à 10 personnes sur scène et proposer une expérience unique. »
Le vernissage de l’EP aura lieu ce vendredi soir dès 21 heures au SAS à Delémont. La sortie de l’album s’accompagnera également d’un clip, qui sera dévoilé dans la nuit. /fwo-tna