« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

Porrentruy mise à nouveau sur l’art pour attirer du monde. En ce mois de mars, le chef-lieu ajoulot propose une deuxième édition de sa programmation culturelle « L’art ici et là ». TalentisLab, la structure de coaching de Jura Tourisme, accompagne la commune dans ce projet qui s’articule autour de deux axes : la création de chambres d’art en partenariat avec des établissements d’hébergement et des musées ou artistes, ainsi que des propositions d’activités culturelles en lien avec ces chambres d’art, comme un conte donné dans le duplex Jurassica de l’Auberge d’Ajoie.

Trois chambres de plus ont été décorées cette année, ce qui porte à onze ces « micro-musées », comme les qualifie Audrey Fasnacht. La directrice de TalentisLab rappelle que les personnes qui séjournent dans ces lieux ont accès gratuitement à tous les musées de Porrentruy. Ainsi les trois nouvelles chambres ont été décorées par Ô Vergers d’Ajoie et par le Circuit secret à l’Hota Hotel et par Lady M aux cinq continents chez Stay.swiss.