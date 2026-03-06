« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

« L’art ici et là » revient pour une 2e édition

Porrentruy présente la 2e édition de la programmation culturelle « L’art ici et là » qui vise à attirer du monde dans une période assez creuse pour le tourisme.

Porrentruy relance sa programmation culturelle « L’art ici et là » en mars. La commune est accompagnée dans ce projet par TalentisLab, la structure de coaching de Jura Tourisme. (Photo: Tagada Prod) Porrentruy relance sa programmation culturelle « L’art ici et là » en mars. La commune est accompagnée dans ce projet par TalentisLab, la structure de coaching de Jura Tourisme. (Photo: Tagada Prod)

Porrentruy mise à nouveau sur l’art pour attirer du monde. En ce mois de mars, le chef-lieu ajoulot propose une deuxième édition de sa programmation culturelle « L’art ici et là ». TalentisLab, la structure de coaching de Jura Tourisme, accompagne la commune dans ce projet qui s’articule autour de deux axes : la création de chambres d’art en partenariat avec des établissements d’hébergement et des musées ou artistes, ainsi que des propositions d’activités culturelles en lien avec ces chambres d’art, comme un conte donné dans le duplex Jurassica de l’Auberge d’Ajoie.

Trois chambres de plus ont été décorées cette année, ce qui porte à onze ces « micro-musées  », comme les qualifie Audrey Fasnacht. La directrice de TalentisLab rappelle que les personnes qui séjournent dans ces lieux ont accès gratuitement à tous les musées de Porrentruy. Ainsi les trois nouvelles chambres ont été décorées par Ô Vergers d’Ajoie et par le Circuit secret à l’Hota Hotel et par Lady M aux cinq continents chez Stay.swiss.


Audrey Fasnacht : « Faire découvrir ces chambres grâce à ce programme. »

Un moyen de découvrir les hôtels de Porrentruy

Audrey Fasnacht explique que les portes ouvertes de ces hôtels avaient attiré de nombreuses personnes l’année dernière. Cet événement sera reconduit ce samedi de 13h à 17h. « La population locale n’entre jamais dans les hôtels de Porrentruy, et encore moins dans les chambres. Il y avait beaucoup d’intérêt et de curiosité », souligne la Bruntrutaine.

Des chambres qui méritent d’être connues

Au moment de tirer le bilan de la première année de ce programme, Audrey Fasnacht relève qu’il faut encore améliorer la communication autour de cette offre hôtelière. Les personnes, qui ont dormi dans ces lieux, sont « rarement venues expressément ». « Par contre, ces personnes étaient convaincues et enthousiastes. C’était vraiment une plus-value de découvrir une chambre à thème. ». /ncp

Les portes-ouvertes de l'hôtel seront ouvertes au public ce samedi de 13h à 17h (Photo: Tagada Prod) Les portes-ouvertes de l'hôtel seront ouvertes au public ce samedi de 13h à 17h (Photo: Tagada Prod)


