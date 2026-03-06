« L’autre revue de presse » : attaque au Munster !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : attaque au Munster !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet dans « La Matinale » ce vendredi. Jérôme Mouttet dans « La Matinale » ce vendredi.


Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Alf, Ignazio Cassis et Steve Guerdat.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

100 œuvres méconnues exposées à Moutier

100 œuvres méconnues exposées à Moutier

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 17:04

Et que ça slame! 

Et que ça slame! 

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 17:42

Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige

Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 15:19

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:28

Articles les plus lus

Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige

Il y a 20 ans, le Jura croulait sous la neige

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 15:19

Le Jura ne veut pas imposer la gratuité des transports publics aux organisateurs de manifestations

Le Jura ne veut pas imposer la gratuité des transports publics aux organisateurs de manifestations

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 15:43

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:28

Et que ça slame! 

Et que ça slame! 

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 17:42

Quand le cheval révèle toute une filière de métiers

Quand le cheval révèle toute une filière de métiers

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 14:00

Le Jura ne veut pas imposer la gratuité des transports publics aux organisateurs de manifestations

Le Jura ne veut pas imposer la gratuité des transports publics aux organisateurs de manifestations

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 15:43

Brigandage spectaculaire à Courchavon 

Brigandage spectaculaire à Courchavon 

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:55

« En Boîte » : Enga

« En Boîte » : Enga

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 07:49