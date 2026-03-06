Le prix de l’essence repart à la hausse

Les effets du conflit au Moyen-Orient se font déjà ressentir dans les stations-service de la ...
Les effets du conflit au Moyen-Orient se font déjà ressentir dans les stations-service de la région. La hausse pourrait encore s’accentuer ces prochaines semaines.

Quelques jours après l’embrasement au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz, le prix de l’essence à la pompe a déjà commencé à augmenter dans la région. Pourtant, le carburant actuellement vendu dans les stations-service suisses avait été stocké il y a plusieurs semaines, donc avant la hausse du prix du baril. Une situation qui suscite la grogne de certains consommateurs, qui jugent cette augmentation injustifiée.

L’évolution du conflit au Moyen-Orient pourrait continuer à peser sur les prix à la pompe ces prochaines semaines. Stefan Meierhans, plus connu sous le nom de Monsieur Prix, est chargé d'étudier et de relever les éventuels abus sur les prix des biens et des services. Selon lui, les moyens d’action restent toutefois limités dans le cas du prix de l'essence. Il regrette notamment l’absence d’un cadre légal qui lui permettrait de contrôler davantage les prix du carburant. Un tel projet a récemment été refusé par le Parlement fédéral.

Les automobilistes peuvent consulter les prix du carburant sur la plateforme du TCS. /mmt


