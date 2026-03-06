Le prix de l’essence repart à la hausse

L’évolution du conflit au Moyen-Orient pourrait continuer à peser sur les prix à la pompe ces prochaines semaines. Stefan Meierhans, plus connu sous le nom de Monsieur Prix, est chargé d'étudier et de relever les éventuels abus sur les prix des biens et des services. Selon lui, les moyens d’action restent toutefois limités dans le cas du prix de l'essence. Il regrette notamment l’absence d’un cadre légal qui lui permettrait de contrôler davantage les prix du carburant. Un tel projet a récemment été refusé par le Parlement fédéral.