Les agents d’exploitation se défient au Salon de la formation

C’est un métier encore peu connu qui s’expose jusqu’à dimanche au 13e Salon interjurassien de la formation. Sur leur stand, les agents d’exploitation ont présenté leur quotidien à travers des challenges pratiques en cette fin de semaine. Au total, 17 candidats s’affrontent dans deux des spécialisations de la profession : la voirie et la conciergerie. Une troisième orientation « installation sportive » est proposée aux apprentis CFC. Ils sont environ 700 à réaliser la formation qui se déroule sur trois ans. À l’heure actuelle, les femmes sont encore largement sous-représentées dans la profession qui n’en compte que 10%. « C’est pourtant très accessible, aux hommes comme aux femmes » souligne le responsable du stand et des cours interentreprises d’agent d’exploitation.

Pour Thomas Baudat, ce métier souvent dénigré est pourtant indispensable aujourd’hui, tant pour les communes que pour les industries.